بلدية أبو عريش تضبط أكثر من ربع طن من الدجاج الفاسد

تركي السالم(صدى):

ضبطت فرق الرقابة الصحية التابعة لبلدية محافظة أبو عريش مساء أمس أكثر من ربع طن من الدجاج الفاسد في مسكنين منفصلين لعمالة آسيوية بالمحافظة.

وأشار رئيس بلدية محافظة أبو عريش محمد بن مسفر القحطاني إلى رصد العمالة الآسيوية وهم يستخدمون غرف في مسكنين منفصلين تم تحويلهما كمستودعين يحوي عدداً كبيراً من الثلاجات لتخزين لحوم الدجاج الفاسد والمنتهي الصلاحية , حيث يتم حفظ اللحوم بها بصورة غير صحية ومخالفة لاشتراطات التخزين, مشيراً إلى مداهمة الموقعين ومصادرة كميات من الدجاج الفساد تزيد عن ربع طن , وتم إتلافها وتطبيق الجزاءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات الصحية الصادرة بهذا الخصوص.