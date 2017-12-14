علي القحطاني(صدى):

تستمر وزارة الصحة في التطور حيث أطلقت تطبيقا فريدا من نوعه، أطلقت عليه اسم ” الصحة ” وهو متخصص للاستشارات الطبية خلال إجراء مكالمات مرئية.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” وزارة الصحة تطلق تطبيق ” صحة ” للاستشارات الطبية عبر المكالمات المرئية في المناطق الشمالية والجنوبية (بقية مناطق المملكة لاحقا).

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