الصحة : تطلق تطبيق ” صحة ” للاستشارات الطبية
تستمر وزارة الصحة في التطور حيث أطلقت تطبيقا فريدا من نوعه، أطلقت عليه اسم ” الصحة ” وهو متخصص للاستشارات الطبية خلال إجراء مكالمات مرئية.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” وزارة الصحة تطلق تطبيق ” صحة ” للاستشارات الطبية عبر المكالمات المرئية في المناطق الشمالية والجنوبية (بقية مناطق المملكة لاحقا).
طبيبك معك
يشوفك..يسمعك..يشخصك
حمله الآن
IOS
هنا
Android
هنا
وزارة الصحة تطلق تطبيق "صحة"..
للاستشارات الطبية عبر المكالمات المرئية في المناطق الشمالية والجنوبية (بقية مناطق المملكة لاحقا).#طبيبك_معك
يشوفك..يسمعك..يشخصك
حمله الآن
IOShttps://t.co/RZxtcMUs0K
Androidhttps://t.co/bq8guJ1Sl2 pic.twitter.com/0huFS8vLN9
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 14, 2017
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