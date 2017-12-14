في ظل هبوط مستوى ” كهربا ” وغياب ” المولد ” .. فيلانويفا يُعزز تواجده في الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

استطاع نجم الاتحاد التشيلي كارلوس فيلانويفا، في استغلال الفرصة؛ لاثبات مهاراته الكروية، والتربع في قلوب مشجعي العميد.

وأدى نجاح فيلانويفا في إحراز هدف الفوز في مباراة الرائد التي أٌقيمت، السبت الماضي، في إطار الجولة الـ 13 من دوري المحترفين، إلى ارتفاع رصيده لدى الجماهير؛ الذي بات يُطالب الاتحاد بعدم الاستغناء عنه والتجديد له.

ولم يفوت ” فيلانويفا ” الفرصة في ظل غياب اللاعب فهد المولد، حيث استطاع أن يٌثبت مهارته، ويذكر أن تدني مستوى المحترف المصري” كهربا ” ساهم في إتاحه فرصة أكبر أمام النجم التشيلي؛ لما يتميز به من لمسات ساحرة.