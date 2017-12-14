خوف دولي مترقب من تطور الأسلحة الداعشية

نيويورك(صدى):

أحرز أعضاء تنظيم داعش الإرهابي تقدما ملحوظا في صناعة الأسلحة خلال الفترة الماضية، مما أصبح يشكل مخاطر كبيرة في دول عدة، فلم يقتصر الأمر على المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق فقط.

كما حذر مسئولون أمنيون من الغرب، من تطور الأسلحة الداعشية، حيث أن (الأسلحة الارتجالية) سوف تشهد نموا وانتشارا كبيرا بمرور الوقت، بحسب ما نشرته صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأميركية.

وأشارت الصحيفة أن ” أفراد التنظيم الإرهابي بعد نجاح الضربات المتوالية لطردهم من سوريا والعراق، ينتقلون حاليا إلى بلدان أخرى، كما يعود أعضاء التنظيم الإرهابي من الأجانب إلى أوطانهم، ويتجمع قدامى المقاتلين في شبكة لإنتاج الأسلحة وتبادل المعارف والتقنيات عبر شبكة الإنترنت ” .

وقال خبراء عسكريون أن القوات غير النظامية المقاتلة – كتنظيم داعش – التي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق الأسلحة العالمية، تضطر إلى القيام بشكل روتيني بتصنيع أسلحتها الخاصة. حيث أوضح سولومان بلاك، المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية والمختص بمتابعة وتحليل الأسلحة، إن ” داعش انتقل بهذا النهج إلى مستويات جديدة، وحقق نتائج لم يسبق أن رأيناها في أي وقت مضى من قوة غير تابعة لدولة كما أنه تخطى مرحلة العبوات المتفجرة البدائية الصنع “.

ويرجع هذا التطور الكبير الذي شاهدته الأسلحة الداعشية أنه عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مساحات من الأراضي في المدن العراقية عام 2014، استولى على المتاجر والمصانع والمطابع الهيدروليكية ومسابك الحدادة والآلات العاملة بالكمبيوتر وماكينات حقن وصب البلاستيك. كما احتل عناصر التنظيم إحدى الكليات التقنية ومختبر بإحدى الجامعات، لذا تمكنت داعش بسبب توفر هذه البنية التحتية الأساسية من وصول لمرحلة الإنتاج بكميات ضخمة للأسلحة.