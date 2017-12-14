قريبا.. انضمام عناصر نسائية للمرور

عادل الحربي(صدى):

أوضح العميد محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، أنه قريبا ستدخل عناصر نسائية في المرور، مشيرا أن انضمام النساء لقطاع المرور إحدى مخرجات اللجنة الوزارية.

وأشار البسامي إن العنصر النسائي متواجد بالفعل في بعض من الإدارات مثل السجون والجوازات.

ووقع البسامي أمس اتفاقية لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة مع مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي، وأشار البسامي إلى وجود الكثير من الخطط لدي المرور ومن المقرر تنفيذها غضون الأشهر القادمة.

ويذكر أن المرور وقعت عدة اتفاقيات مع جامعات أخرى بشأن أنشاء دارس لتعليم قيادة النساء ضمانا لتحقيق أفضل المستويات.