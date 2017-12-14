تدخل طبي ناجح لإنقاذ طفل مصاب في حادث دهس

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق جراحي بمستشفى حوطة سدير ، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 9 سنوات تعرض لحادث دهس أدى إلى إصابته بنزيف داخلي حاد ، وتهتك الكبد وشحوب وانخفاض في العلامات الحيوية .

وفور وصول الطفل المصاب إلى طوارئ المستشفى قام الفريق الطبي بعمل التحاليل والأشعة اللازمة وتقرر نقله عاجلاً إلى غرفة العمليات لإجراء عملية إستكشاف بروتوني فوري ، وقد إتضح من خلاله وجود نزيف حاد في البطن بمقدار لتر ونصف من الدم ، حيث سارع الفريق الجراحي إلى سحب كميات الدم المتدفقة ، لتحديد مكان النزيف والذي نتج عن تمزق وتهتك كامل في الكبد ، وإنشطارها إلى نصفين ، ونزيف أسفل الكبد وأحد الشرايين الكبرى .

وبفضل الله نجح الفريق الجراحي في إيقاف النزيف بواسطة ضماد داخلي أسفل الكبد وحولها ، في الوقت الذي كان الطفل المصاب يعوض بالدم وريدياً أثناء إجراء العملية .

وأبان الفريق الطبي أن درجة تهتك الكبد يعتبر من الدرجة الرابعة إلى الخامسة ، مع إحتمال وجود جرح في أحد الأوردة أو الشرايين الكبرى ، ونظراً للحاجة إلى تخصص دقيق في جراحة الشرايين والأوردة ، فقد تم التنسيق سريعاً لنقله إلى أحد المستشفيات الكبيرة بمنطقة الرياض ، لإنقاذ حياة الطفل المصاب ، وتمت الإستجابة بنقله على الفور إلى مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل لإستكمال علاجه هناك ، حيث أجري له عملية لترقيع الكبد ليمكث بعدها قرابة 10 أيام منوماً في المستشفى ، وبحمد الله خرج بعدها بكامل صحته وعافيته ، وتم إستقباله أمس لمتابعة حالته الصحية في العيادات الخارجية.