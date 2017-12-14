إغلاق 7 محطات وقود بشارع الحج بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

شنت أمانة مكة المكرمة حملات تفتيشية وتصحيحية، خلال الأسبوع الجاري، على محطات الوقود في طرق العاصمة المقدسة.

وأغلقت الأمانة عددًا من المحطات، حيث سجلت محطات شارع الحج بمكة الأكثر إغلاقًا بواقع 7 محطات، تم إغلاقها منذ 3 أيام، لعدم وجود رخص لها أو قصور تطبيق الاشتراطات المطلوبة التي حددتها وزارة الشئون البلدية والقروية على كافة محطات الوقود.

يُذكر أن البلديات الفرعية تقوم بجولات ميدانية على كافة محطات الوقود؛ للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ الاشتراطات المحددة في لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية.