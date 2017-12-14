بالفيديو.. مغامر يحطم رقمًا قياسيًا بالمشي على حبل في سماء باريس

باريس(صدى):

نجح مغامر فرنسي يُدعى ناثان بولين 23 عاماً ، في تحطيم رقم قياسي عالمي جديد ، عقب تمكنه من المشي على حبل معلق على أرتفاع 230 قدماً فوق نهر السين وسط باريس، وبلغ طوله 2198 قدماً ، من ساحة تروكاديرو في باريس إلى برج إيفل الشهير.

ويذكر بأن بولين قام بهذه المغامرة بهدف جمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية، وسجل رقمه الخاص في المشي على الحبل داخل المناطق الحضرية.

وقد استغرقت المحاولة المحفوفة بالمخاطر حوالي نصف ساعة، حبس جميع الحاضرين خلالها أنفاسهم.

من الجدير بالذكر بأن هذه المغامرة الشيقة حضرها آلاف الأشخاص وتم توثيقها بمقطع فيديو حصل على عدد كبير من المشاهدات بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد في موقع “ يو بي آي ” الإلكتروني.