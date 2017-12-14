الخارجية الأمريكية: ترامب يعمل من أجل مصلحة إسرائيل وفلسطين

واشنطن(صدى):

قالت هيدز نويرت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتنفيذ عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، موضحة أن أمريكا تواصل دعمها لتحقيق السلام، مشيرة إلى أن حدود السيادة الإسرائيلية تخضع للمفاوضات لتحديد الوضع النهائي.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” الناطقة باسم الخارجية، هيذر نويرت: الرئيس ترامب ملتزم بعملية السلام ولم يتغير ذلك. هذا النوع من الخطابات التي سمعناها منع حدوث السلام في الماضي. ما زلنا نعمل بجد لوضع خطتنا. ونعتقد أن ذلك سيفيد الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء ” .

وأضاف الحساب، ” نويرت: تخضع الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين. الولايات المتحدة لا تأخذ أي موقف بشأن أي قضايا تتعلق بالوضع النهائي، وستؤيد حل الدولتين. ”