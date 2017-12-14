عودة الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو فبراير المقبل

موسكو(صدى):

يستأنف كل من موسكو، والقاهرة، الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، في فبراير المقبل، وذلك بعد توقف دام لمدة ثلاث سنوات، عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

وذكرت مصادر إعلامية روسية، اليوم، أنه سيوقع وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي خلال زيارته إلى موسكو، بروتوكول الطيران.

ويجري حديث الزيارة مبدئيًا عن عودة الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة، فيما يتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية مماثلة تسمح بعودة الرحلات السياحية بين روسيا والمنتجعات المصرية، وفقا للقناة الخامسة الروسية.