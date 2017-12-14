” العمل ” : لا تهاون في تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات بالكامل

سعيد العجل(صدى):

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق قرار ” توطين نشاط الذهب والمجوهرات ” في كافة مناطق المملكة، مشيرا إلى أن فرق التفتيش الميدانية تنفّذ بشكل يومي وعلى فترات متفاوتة الزيارات والجولات للتحقق من التوطين الكامل لنشاط الذهب والمجوهرات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة:” إن الجولات التفتيشية لمفتشي الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مستمرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ من أجل تطبيق قرارات التوطين، وعدم التهاون في ضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة على المحال المخالفة “.

ولفت أباالخيل، إلى أن مجموعة من مناطق المملكة حققت نسبة التوطين الكاملة (100%) لنشاط الذهب والمجوهرات، بينما حقق عدد من المناطق الأخرى نسب توطين عالية، وتعمل على رفع النسبة خلال الفترة المقبلة، داعيا عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.