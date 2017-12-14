الحوثيون يفرضون غرامة 400 ألف جنيه ضد من يترحم على ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

فرضت جماعة الحوثي الإيرانية، غرامة مالية ضخمة على كل من يترحم على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وأوضحت مصادر يمنية أن العقوبة وصلت إلى 400 ألف ريال؛ مشيرة إلى أنه من بين اليمنيين الذين فرضت عليهم الغرامة تاجر من محاقظة ” الحديدة “.

وقالت المصادر إن التاجر قام بكتابة ” الله يرحم الزعيم صالح ” ، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك؛ حيث كثفت الميليشيات جهودها للعثور عليه بشكل عاجل، وقامت باختطافه، وأطلقت سراحه بعد دفع الغرامة.