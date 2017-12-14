توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة بيشه

سياف المنبهي(صدى):

اعتمد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بيشه بمنطقة عسير ( المرحلة الثانية ) حيث وقع معاليه عقداً مع شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة بقيمة (20,310,666) ولمدة (24) شهراً .

وسيغطي هذا المشروع (9) أحياء بمحافظة بيشه بشبكة طولها (243,000) متر تخدم (7000) توصيلة منزلية يستفيد منها (49,000) مواطناً .. وقد تم اعتماد هذا المشروع ضمن مشاريع الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني (2020) .