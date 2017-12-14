الغياب يتسبب في حرمان 1497 طالبًا ليليًا من الاختبارات بالرياض

عادل الحربي(صدى):

قرر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، حرمان 1497 طالبًا بالمدارس الليلية المتوسطة والثانوية والحكومية والأهلية، من دخول اختبارات الفصل الدراسي الأول1438/ 1439هــ.

وصدر هذا القرار، بسبب الغياب المتكرر، لهؤلاء الطلاب، وانقطاعهم التام عن الدراسة، مما يخالف قوانين ولوائح المدارس التعليمية بالمنطقة.

وينص القرار على أن من تتجاوز فترة غيابة 25% من الأيام الفعلية للدراسة، سواء كانت مدة منفصلة أو متصلة يتم حرمانه من تخطي الفصل الدراسي الأول.