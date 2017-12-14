الغياب يتسبب في حرمان 1497 طالبًا ليليًا من الاختبارات بالرياض
قرر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، حرمان 1497 طالبًا بالمدارس الليلية المتوسطة والثانوية والحكومية والأهلية، من دخول اختبارات الفصل الدراسي الأول1438/ 1439هــ.
وصدر هذا القرار، بسبب الغياب المتكرر، لهؤلاء الطلاب، وانقطاعهم التام عن الدراسة، مما يخالف قوانين ولوائح المدارس التعليمية بالمنطقة.
وينص القرار على أن من تتجاوز فترة غيابة 25% من الأيام الفعلية للدراسة، سواء كانت مدة منفصلة أو متصلة يتم حرمانه من تخطي الفصل الدراسي الأول.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5926 ] نشر منذ 22 دقيقة
حتى النظام الليلي تغيبو
ما لهم حل