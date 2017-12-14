” أرامكو ” تعقد اتفاقية لتعزيز إنتاجية حقول الغاز بـ 656 مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

وقعت ” أرامكو ” عقدا مع شركة ” بيكر هيوز ” التابعة لشركة ” جنرال إلكتريك ” الأمريكية؛ لتعزيز إنتاجية حقول الغاز في حرض والحوية، بقيمة 656 مليون ريال.

وقررت ” بيكر هيوز ” تزويد 27 نظاما لضغط الغاز متضمنة الضواغط والمعدات الآلية التوربونية، والمولدات الكهربائية، لاستخراج الغاز من حرض والحوية وتغذية محطات إنتاج الغاز الحالية؛ ليساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويذكر أن بنود العقد سيتم تنفيذها في منشأة ” بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك ” في المملكة والتي ستشهد أعمال تجميع واختبار وصيانة المعدات الآلية التوربينية.