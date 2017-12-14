” مستهزىء ” يُزعج موظفة الداخلية الكويتية: ” وش حيلة المشتاق “

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، صباح اليوم الخميس، أنه تم تسجيل قضية إزعاج بحق شخص وصفته بـ ” المستهزيء ” ، لما بدر منه بحق الموظفة المنوطة بالرد على المواطنين.

وأكدت مصادر إعلامية بالوزارة أن إحدى الموظفات في عمليات وزارة الداخلية تلقت اتصالًا من شخص على رقم 112، وحين استفسرت منه عن مضمون بلاغه للمساعدة، فوجئت به يقول لها ” أختي وش حيلة المشتاق ” ، فردّت عليه “نعم… نعم”، فأعاد لها الجملة ذاتها، ثم أطلق أغنية عراقية.

وأوضحت المصادر أن هذا الشخص قام بتسجيل المقطع الصوتي عبر هاتفه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري عن رقمه تبين أنه مسجل باسم مواطنة جارِ استدعاؤها للتحقيق لكشف هوية المُستخدم.

كما أشار المصدر إلى أن المواقف التي يتعرض لها موظفو 112 كثيرة وشبه يومية، خاصة إزعاجات المراهقين وبعض المبلغين الذين يتم التغاضي عن إساءاتهم.