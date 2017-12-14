محافظ التحلية: كلمة الملك سلمان حملت في طياتها مستقبل المملكة

سعيد العجل(صدى):

أشاد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي ماجاء بالكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله-، اليوم خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، والتي حملت الرؤية الاقتصادية لمستقبل المملكة، وتهيئة مقومات التنمية الحديثة في مختلف المجالات، في سبيل تحقيق الرفاه والرخاء للمواطنين والمواطنات في هذه البلاد المباركة.

وأشار معاليه إلى أن خطاب الملك – حفظه الله – يوضح سياسة المملكة داخليًا وخارجيًا، والذي أكد من خلاله على المنهج الراسخ لدولتنا الرشيدة بالحفاظ على الثوابت الدينية، من خلال تطبيق شرع الله، والالتزام بالعقيدة الاسلامية، وعلى العدل في جميع الامور ، والاخذ بمبدأ الشورى.

وقال المهندس الحازمي: “إن كلمة خادم الحرمين الشريفين، أكدت على تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، سعيًا لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.

وأضاف معاليه أن التوجّه الحازم الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- في مكافحة ومحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه كائناً من كان، يؤكد عزم القيادة على مواجهة الفساد بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن.

ونوه معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بحرص الملك سلمان على تطوير حاضر المملكة وبناء مستقبلها والمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير، بما لا يتعارض مع الثوابت العامّة متخذاً الوسطية سبيلاً والاعتدال نهجاً.