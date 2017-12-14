إصابات في فرضية حريق وهمي بمستشفى اليمامة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

نفذ مستشفى اليمامة يوم أمس الاربعاء تجربة فرضية عن حريق وهمي بالتعاون مع الدفاع المدني وبأشراف مدير المستشفى الدكتور سعيد الزهراني وبحضور مدير الامن والسلامة بصحة الرياض الاستاذ ماجد الدوسري.

وتم إعلان الخطة حسب الوقت المحدد لها حيث تم اشعار الموظفين بكود الحريق وتوجهت فرق التدخل السريع الطبية والفنية والامنية لموقع الحريق حيث تم اخلاء احد اجنحة التنويم من المرضى وفرزهم في منطقة امنه بحسب درجة خطورة الاصابة ثم واصلت فرقة الدفاع المدني اطفاء الحريق وقامت بإخلاء المرضى المحتجزين.

وتم اجراء الاسعافات الاولية ل١٠ حالات تعرصت لإختناق من جراء الدخان ، وقد توزعت على اربع فئات حسب خطة الطوارئ المعتمده وقامت سيارات الاسعاف بالمستشفى بنقل بعض الحالات لمستشفيات اخرى واما البقية فقد تم علاجها بمنطقة الاخلاء وارسالها لقسم الطوارئ بالمستشفى.

هذا وقد عملت ادارة الامن والسلامة بتدريب منسوبي المستشفى على تنفيذ خطة الاخلاء وتحديد فرق التدخل السريع والتاكد من معرفة الجميع بادوارهم ليتم بعدها تطبيق التجربه بكفاءه ودقه عالية .

هذا وقد اكد قائد فرقة الدفاع المدني المشاركة في الاخلاء الرائد بدر ال طواله بنجاح هذه الفرضية وتطبيقها بشكل دقيق.