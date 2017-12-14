هاشم سرحان يشارك بكتاب ” تاريخ لعبة الطائرة ” في معرض جدة للكتاب

سعيد العجل(صدى):

اصدر الدكتور هاشم احمد سرحان كتاب تاريخ لعبة الكرة الطائرة في العالم والمملكة العربية السعودية ويعتبركتاب وثائقي. وأول كتاب يتناول تاريخ لعبة الكرة الطائرة في .

وقال المؤلف أن الغرض من إصداره إعطاء صورة صادقة وواضحة للرياضيين في المملكة العربية السعودية خاصة وفي الدول العربية عامة عن تاريخ هذه اللعبة في العالم وما أنجزته مملكتنا الحبيبة في لعبة الكرة الطائرة خلال مشاركتها الدولية حتى أصبحت هذه اللعبة في المرتبة الثانية من الشعبية بعد لعبة كرة القدم. كما يتحدث الكتاب عن الحركة الرياضية السعودية وتوثيق تأسيس الأندية السعودية.