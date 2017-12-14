صندوق التنمية الزراعية يوافق على تمويل مشروعات ويعتمد لائحة الائتمان الجديدة

نايف السالم(صدى):

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ميزانية الصندوق للعام المالي 1439 / 1440هـ ” 2018م ” ، كما أعتمد عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 92 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 174مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي القروض التي تم الموافقة عليها خلال العام المالي الحالي 1438 / 1439هـ “2017م”، أكثر من 613مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل أكدت على الاستمرار في دعم القطاع الزراعي من خلال رفع قيمة الارتباط للإقراض لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

وفيما يخص المشروعات الموافق على تمويلها تصدر قطاع الدواجن اللاحم القطاعات الممولة من القروض التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، بإجمالي وقدره 76 مليون ريال، وبتكاليف استثمارية قدرها 153 مليون ريال، حيث تنوعت القطاعات الممولة بين الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم بالنظام المغلق والأقفاص وإنتاج أمهات دجاج لاحم، وكذلك مشروعات في قطاع البيوت المحمية، ومشروعات متنوعة أخرى، وغطت تلك المشروعات عدة مناطق في المملكة وهي ” الرياض – مكة المكرمة – تبوك -عسير – حائل”.

واعتمد مجلس الإدارة اللائحة النهائية للائتمان التي سبق طرحها للجمهور لإبداء مرئياتهم حيالها في وقت سابق وسيتم العمل بها بداية من الربع الثاني 2018م.

وفي إطار تمويل المجالات والمنتجات جديدة، اعتمد المجلس تمويل استيراد الأعلاف الخضراء التي تهدف الى العمل على تأمين احتياجات مربي الثروة الحيوانية من الأعلاف الخضراء والمساهمة في توفير بدائل للأعلاف الخضراء المنتجة محلياً، كما وافق المجلس على تمويل عربات الخضار المتنقلة التي تهدف إلى فتح فرص العمل للشباب السعودي المؤهل لتسويق المنتجات الزراعية وتقليل الهدر من الخضروات والفاكهة وحصول المستهلك على منتجات زراعية صحية وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما اعتمد المجلس دعم ورفع تمويل بقية المشروعات الإنتاجية.

والمشروعات المساندة للمشروعات الزراعية الإنتاجية إلى 70% وهي إحدى التوجهات الاستراتيجية للقطاع الزراعي وفق رؤية المملكة 2030 مما يشكل فرصة لتطوير تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، حيث سبق أن أقر مجلس إدارة الصندوق مؤخراً رفع نسبة الدعم إلى 70 % في مشروعات الدواجن اللاحم والبيوت المحمية والاستزراع المائي، كما تم استعراض تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أكتوبر 2017م، الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، وكذلك متابعة سير العمل في انجاز برامج التحول الاستراتيجي للصندوق.

كما اعتمد المجلس عدداً من اللوائح والصلاحيات المتعلقة بأعمال إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.

وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد – حفظهم الله – على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي.

ويعـد صندوق التنمية الزراعية أحد صناديق التنمية الحكومية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، ويعمل الصندوق باستمرار ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة بالتكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.