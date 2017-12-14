أرامكو تسعى للتوسع في الأسواق الروسية والأمريكية والهندية

نايف السالم(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو ، إن الشركة تنوي أن تستعيد حصتها بالسوق بعد انتهاء اتفاق تقوده أوبك لخفض المعروض، وإنها ترغب في الاستمرار في استراتيجية التوسع بقطاع المصب لمنافسة شركات النفط الكبرى.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة: إن أرامكو تسعى للقيام بأنشطة توسعية في التكرير والبتروكيماويات وتقوم بالبحث في هذا الأمر مع بعض من الشركاء المتوقعين في أسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وأكد ” لدينا قاعدة زبائن يعول عليها كثيرا. ولا أري أي نوع من المشكلات فيما يخص استعادة الحصة السوقية بعد الاتفاق ” ، وأشار ا أن شركته قامت بإجراء محادثات مع شركات روسية من ضمنهم روسنفت التي يسيطر عليها الكرملين، وعبر أنه يأمل في استعادة الأسواق، وأضاف ” اضطررنا لخفض مخصصاتنا بناء على أتفاق أوبك

وقال الناصر ” نحن منخرطون.. مع الشركات الروسية في تحديد الفرص سواء في روسيا أو في العالم فيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة في مجالات تهم الجانبين ” وأجرينا مباحثات مع روسنفت في مجالات مختلفة، فيما يخص تأسيس مشاريع مشتركة.

وأوضح مساعي أرامكو للتوسع في الهند وتقوم بمحادثات مع بعض الشركاء بشأن مشاريع محتملة في قطاع أنشطة المصب.

كما أشار الناصر أن أرامكو تتطلع إلى التوسع في الولايات المتحدة لأنه سوق مهم وقوي، موضحا أن الصين تعد من أكثر المستهلكين للنفط في العالم وهي تأتي ضمن الأسواق التي تسعى أرامكو للتوسع فيها.

كما تسعى المملكة أن تبيع خمسة بالمئة من أرامكو العام القادم، لتصبح أكبر شركة طاقة متكاملة في العالم، وتخطط لتزيد من طاقتها التكريرية داخل وخارج المملكة، والتوسع في عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات