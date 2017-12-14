بالفيديو.. مواطن بين السحاب والغروب أعلى قمة الهدا

أماني الغامدي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشهد مهيب من أعلى قمة ” الهدا ” غرب الطائف.

وظهر في الفيديو شخص يقف فوق قمة الهدا وسط السحاب في منظر خلاب ومهيب وقت الغروب، ليمتزج لون الشفق الأحمر بالسحاب.

يُذكر أن قمة الهدا تقع غرب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة وترتفع عن سطح البحر ما يقرب من 2000 متر.