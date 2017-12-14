النائب العام يوجه بالقبض على الشاب ” المجاهر بالانحلال “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أن النائب العام وجه بسرعة القبض والتحقيق مع شاب، بسبب مجاهرته بالمعاصي والانحلال على مواقع التواصل.

جاء ذلك بعد نشر الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة وأخرى هاجم فيها الدين الإسلامي ووصفه للمجتمع بالتخلف.

وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات الأمنية بالقبض على الشاب والتحقيق معه، لكون ما دعا له الشاب يعد تفسخًا أخلاقيًّا لا يجوز السكوت عنه.