تحويل قضية المصري المتعدي عليه من كويتي إلى جنايات

خالد الظفيري(صدى):

قامت الإدارة العامة للتحقيقات بإحالة قضية الوافد المصري وحيد الذي يعيش بدولة الكويت، إلى النيابة العامة، عقب تحول قضيته من جنحة إلى جناية، إثر إصابته بكسور في أنفه ، وفقًا للطب الشرعي.

وكانت قد دارت اشتباكات بين وحيد وشاب كويتي بأحد الأسواق الكائنة بالشويخ الصناعية، تعرض المصري، إثرها للضرب، مما سبب له كسور.

وأكد مصدر أمني، أن مذكرة التحقيق، تتضمن اتهامات للمواطن الكويتي بتعديه بالضرب على المصري، في مقابل سب وضرب للطرف الأخر.

وأشار المصدر أن التحقيقات مع المواطن الكويتي،تفيد بأنه لم يكن الباديء بالاشتباكات، بل المصري هو من بدأ بالتعدي عليه وضربه بألة حادة تاركة أثار برأسه.