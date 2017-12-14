اعتماد إنشاء 7 سدود بمنطقة الرياض بقيمة تزيد على 43 مليون ريال

سعيد العجل(صدى):

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنشاء (7) سبعة سدود بمحافظات مختلفة بمنطقة الرياض .. لتعزيز مصادر المياه حيث وقع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة عقد ترسيه إنشاء سدود المجموعة العاشرة بمنطقة الرياض على مؤسسة دار السمار للمقاولات بقيمة (43.379.360) ثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثة مئة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وستون ريالاً والسدود هي: سد النباع بالقويعية بسعة (95ألف م3)، سد باعج بالغاط بسعة (93ألف م3) سد أبا للصف بحوطة بني تميم بسعة (284 ألف م3)، سد الشعبة بحريملاء بسعة (339 ألف م3)، سد وادي أسمير بالسليل بسعة (1.508 مليون وخمسمائة وثمانية الاف م3)، سد الخضر بالقويعية بسعة (216ألف م3) وسد طريف بالقويعية بسعة (80 ألف م3).

وهذه السدود ستؤدي دوراً رئيسياً في توفير المياه والمحافظة على الممتلكات ودعم مصادر المياه الجوفية للأغراض الزراعية.