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بالفيديو.. فتاة تستمتع بأكل وجبة مقززة من الحشرات

بالفيديو.. فتاة تستمتع بأكل وجبة مقززة من الحشرات
بكين(صدى):

وثقت فتاة صينية مقطع فيديو لها وهي تأكل الحشرات المختلفة لأنها تساعد على الحفاظ على صحتها ، وادعت أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية.

وكشف وسائل إعلام صينية ، أن الفتاة تكسب المال من خلال بث مباشر أثناء تناول وجباتها التي تتكون من دود القز والعقارب والحريش واليرقات والديدان أمام المشاهدين.

لكن مقاطع الفيديو أثارت شكوك مستخدمي الإنترنت، وكتب أحدهم: ” هل لاحظ أي شخص أنها تضع الحشرات في فمها وتمضغها لكنها لم تبتلعهم أبدا، فعندما يمتلئ فمها تنتقل إلى تناول حشرة أخرى ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39894 ] نشر منذ 1 ساعة

النفس وما تشتهي ,,

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