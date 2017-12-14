وفاة مواطنة أردنية نتيجة إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور في مدينة معان الأردنية

عمان(صدى):

أعلنت مصادر طبية أردنية اليوم عن وفاة مواطنة في مدينة معان جنوب الأردن ، وإصابة أطفالها الأربعة، نتيجة تعرضهم لإنفلونزا الطيور “H1 Ni”، فيما تم أدخال الأطفال إلى مستشفى معان الحكومي، وتم عزلهم لتجنب انتقال الفيروس لآخرين.

وأوضح مدير إدارة الرعاية الصحية في وزارة الصحة الأردنية الدكتور أيوب السيايدة في تصريح صحفي اليوم أن السيدة تم تحويلها من معان إلى أحد مستشفيات عمان الخاصة نظراً لسوء حالتها، إلا أنها فارقت الحياة ، اليوم ، مبيناً أن الأطفال الأربعة تلقوا العلاج اللازم وهم بحالة جيدة في العزل.

وأضاف السيايدة إن: ” الوزارة أرسلت فريقا من قسم الاستقصاء الوبائي بمديرية الأمراض السارية لمنطقة سكن العائلة، منعا لانتقال المرض لأشخاص آخرين “.