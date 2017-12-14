قطريون يتبرعون بأموالهم لـ ” جمعية بناء الهيكل اليهودي “

طلال الضوي(صدى):

فضح محلل سياسي كويتي، اليوم الخميس، قيام بعض القطريون بتقديم مساعدات مالية إلى جمعية بناء الهيكل اليهودي في القدس.

وسخر المحلل من فضائية ” الجزيرة ” منصة قطر الإعلامية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” قائلًا: ” الى قناة الجزيرة المبتدعة الثائرة العروبية الإسلامية الفاتنة المتحرضة: نود أن نرى تقريركم الإعلامي المليئ بالصدق والنزاهة عن قيام مواطنين من قطر بدفع اموال لجمعية بناء الهيكل اليهودي في القدس. المايك لكم تفضلوا “.