اختراق حواسيب عملاء أحد متاجر ” ستاربكس ” بالأرجنتين

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة المقاهي الأمريكية ” ستاربكس ” عن وقوع خلل بخدمة ” الواي فاي ” المجانية بأحد متاجرها بالأرجنتين، نتج عنه إصابة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بعملائها. ببرنامج خبيث يحثها على تعدين العملات الرقمية.

وأبلغ مدير تنفيذي لإحدى الشركات التكنولوجية الأمريكية، عن هذه المشكلة، حيث أنه أثناء تناوله القهوة بمتجر ” ستاربكس ” في بوينس آيريس، تلقى حاسوبه كودا خبيثًا لتعدين العملات الرقمية.

وأوضحت التقارير الأولية أن الكود الخبيث كان يحث الأجهزة على تعدين عملة ” البتكوين ” ، في حين قال رواد موقع ” تويتر” أن الكود حث على تعدين عملة ” مونيرو “.

يذكر أن ” ستاربكس ” اتخذت إجراءات سريعة لضمان استخدام عملائها خدمة ” الواي فاي ” في متاجرها بأمان.