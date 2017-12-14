فيديو للجيش الإماراتي يضع وزارة الدفاع القطرية في مأزق

طلال الضوي(صدى):

تداول النشطاء فيديو، زعمت قطر أنه لعروض القوات الخاصة بها؛ إلا أنه لم يمر كثيرًا على كذبتهم الجديدة، حتى كشف مغردون الإمارات حقيقة الفيديو.

وقال المغردون إن هذا الفيديو يعود إلى الجيش الإماراتي، ساخرين من التصرفات القطرية؛ حيث علق أحد المتابعين بقوله: ” الله يخلف تنظيم الحمدين الارهابي هو من يفضح نفسه ويثبت أن الأوضاع في قطر مدحدرة طيب فبركوا مقطع من كوريا أو اليابان حبكت دولة من الدول المقاطعة لكم “.

وفي السياق ذاته أضاف آخر: ” الثانية 35 تظهر مروحية شينوك والإمارات تملكها، وقطر لا تملكها، حتى بالفيديوهات تسرقون من الإمارات، دولة عندها عقدة نقص لا حيًّا ولا مستحى “.