إنهاء سيطرة الحوثيين على الإنترنت خلال أسبوعين

فهمي محمد(صدى):

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنهاء احتكار وسيطرة مليشيا الحوثيين على قطاع الاتصالات والانترنت منذ 3 أعوام، خلال أسبوعين من الآن.

وأوضح مدير عام مؤسسة الاتصالات في عدن، عبدالباسط الفقيه، أن الحكومة ستفرض سيطرتها على القطاع من خلال مشروع الكابل البحري الذي مولته الحكومة بمبلغ 5 مليارات ريال يمني، لافتًا إلى أن شركة هواوي الصينية ستنتهي من أعمال الربط خلال أسبوعين.

كما أشار إلى أنه بانتهاء أعمال الربط ستتمكن وزارة الاتصالات من نقل دائرة التحكم من صنعاء إلى عدن، وبالتالي إنهاء سيطرة الحوثيين عليها.

يُذكر أن مليشيا الحوثي تتحكم في الانترنت من خلال شركة ” يمن نت ” الحكومية في صنعاء والتي تحتكر خدمة تزويد الإنترنت باليمن، كما فرضت منذ أكثر من أسبوع حصارًا اجتماعيًا على اليمنيين بحجب مواقع التواصل الاجتماعي للتغطية على جرائمها.