بعد الهزائم المتكررة.. الحوثيين يلجأون للترويج الكاذب للانتصارات

فهمي محمد(صدى):

استمرت الاشتباكات بين مليشيات الحوثي الإرهابية، وقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، في شمال مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، مساء أمس الأربعاء.

وواصلت القوات المسلحة الإماراتية تمشيط الشريط الساحلي للخوخة ومناطق في شرق المدينة من حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ لإعاقة تقدم القوات شمالاً صوب مدينة التحيتا.

وأسفرت الاشتباكات شمال الخوخة عن مقتل 22 من عناصر الميليشيات الحوثية، في مدينتي حيس وبيت الفقيه، إضافة لمصرع القيادي الحوثي على الحسام وكنيته أبو قصى، وعدد من مرافقيه في ضربة جوية شمال حيس.

ولجأت المليشيات الحوثية إلى الترويج للانتصارات الكاذبة والاستهلاك الإعلامي، وذلك لتغطية الهزيمة وتراجعها في مختلف المواقع والجبهات، واستمرار تقدم القوات باتجاه مدينتي الجراحي وزبيد.

وزرعت المليشيات الحوثية العبوات الناسفة في الطرقات الرئيسية الواصلة بين المدن المحررة، وذلك بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على مناطق تل الخزان وقرية المزاردة في مقبنة، خلال أمس الأربعاء.