61 مخالفة بيئية في منشآت العاصمة في اليوم الأول لحملة الـ 1001 منشأة

حمود العنزي(صدى):

رصدت فرق التفتيش التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، 61 مخالفة بيئية خلال اليوم الأول لحملة الـ1001 منشأة التي انطلقت أمس، ودشنها معالي رئيس الهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بالعاصمة الرياض لمنشآت خارج المدن الصناعية.

وأشار معاليه إلى أهمية المواطن كشريك رئيسي في حماية البيئة وصون مواردها، مؤكدا سعي الهيئة إلى تحقيق الالتزام الكامل، وتعزيز دور الوعي البيئي لدى المجتمع، موضحا أن الهدف الرئيسي للحملة ليس فرض العقوبة وإنما تصحيح الأخطاء البيئية لدى هذه المنشآت وتوعيتها بأهمية الالتزام بالمعايير والمقاييس المنصوص عليها في النظام العام.

من جانبه أفاد مدير إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان السنقوف أن الفرق استطاعت رصد تلك المخالفات خلال زيارتها لـ100 منشأة في اليوم الأول من انطلاق الحملة، حيث ستستمر الفرق في زيارة 100 منشأة بشكل يومي لمدة 10 أيام في الرياض.

وأكد السنقوف أن أبرز المخالفات التي رصدت تمحورت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، وعدم وجود خطة طوارئ، وعدم وجود سجلات بيئية وتخزين المواد بطريقة غير مطابقة، إضافة إلى مخالفات أخرى كالتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير مؤهلة من قبل الهيئة، وتخزين مواد خطرة بطريقة غير مطابقة، ووجود انبعاثات من الأدخنة والغازات، وعدم توفر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود بالمنشأة, ووجود انبعاث غازي وتسرب داخل أماكن العمل.

يذكر أن عدد المنشآت في مدينة الرياض تبلغ 2218 منشأة، وسبق أن قام فريق التفتيش البيئي في فرع الهيئة بالرياض بزيارة ما يقارب 1100 منشأة حتى تاريخه، وسيتم خلال الحملة زيارة باقي المنشآت التي توجد خارج المناطق الصناعية من خلال فرق التفتيش المخصصة للحملة والمكونة من 60 مفتش بيئي من مختلف مناطق المملكة للتفتيش الميداني على المنشآت استناداً للمادة التاسعة عشرة من النظام.

وتأتي هذه الحملة بغرض التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، والاطلاع على مدى التزامها بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه.