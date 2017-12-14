مفاجأة من سامسونج بتحديث ” أندرويد جلاكسي ” لـ ” أندرويد أوريو “

نورة الشهري (صدى):

ينتظر أن تقوم شركة سامسونج بتحديث رئيسي لأندرو يد سامسونج جلاكسي، بإصدار أند رويد أوريو وذلك في نهاية يناير 2018، وإضافة عدد من المميزات والتحسينات إلى الهاتف، مع مراعاة الحفاظ على نسخة أوريو على التجربة الأساسية لهواتف Galaxy S8.

سيحصل مستخدمي الهاتف على تسهيلات في تسجيل الدخول إلى التطبيقات وتحسين في آلية إدارة الإشعارات، وكذلك جميع المميزات الموجودة في هواتف بيكسل من جوجل، وتزويده بإضافات جديدة للساعة والاختصارات المأخوذة من جالكسي نوت 8 ولوحة مفاتيح من الصور المتحركة GIF، وتشمل أيضا إضاءة جانبية جديدة على الحواف المنحنية للشاشة.

وتنتشر الشائعات حول استعداد الشركة الكورية سامسونج لإطلاق هاتف سامسونج galaxy s9 منتصف فبراير المقبل وتوفيره للمستخدمين في مارس.