فريق طبي بولادة نجران ينقذ حياة مريضة تعرضت لنزيف حاد

راشد آل شريه(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من نزيف مع الحمل نتيجة وجود مشيمة متقدمة, حيث تم إجراء عملية قيصرية طارئة تكللت ولله الحمد بالنجاح, كما تم تقديم الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة حتى تقرر خروجها بصحة جيدة .

وأوضحت صحة نجران أن مثل هذه الحالات تصنف من الدرجة عالية الخطورة جداً مع الحمل وتشخيصها وعلاجها بأمان وكفاءة يساعد في الحفاظ على حياة المرضى بإذن الله .

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بنجران تبلغ سعته السريرية 200 سرير, وأجرى خلال العام الماضي 3014 عملية, حيث بلغ عدد مراجعي العيادات 40783 مراجعاً, فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 119561 مراجعاً .