بالفيديو.. سخط شعبي فلسطيني وعربي لاستضافة الجزيرة باحث إسرائيلي

طلال الضوي(صدى):

أثيرت موجة من الغضب حول استضافة قناة الجزيرة القطرية باحثا إسرائيليا في حلقة برنامج ” الاتجاه المعاكس ” الذي يبث على الهواء مباشرة.

حيث أهان ” مردخاي كيدار” الباحث في مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية، الأمة العربية والإسلامية ووصفها بالفاشلة وأنها شر الأمم.

وعبر مئات من الفلسطينيين والعرب عن رفضهم لاستضافة القناة لهذا الباحث وإعطائه الفرصة للظهور والإهانة من الأمة العربية، حيث أطلقوا هاشتاج باسم ” لا .. لاستضافة الصهاينة “.

كما طالبوا القناة بوقف بث هذه الحلقة، وعدم إعطاء منابر إعلامية لهؤلاء الصهاينة.

باحث اسرائيلي يشتم ويهين الامة العربية والاسلامية ويقول ” انتم امة فاشلة وانتم شر امة اخرجت للناس ” pic.twitter.com/Sm9yBQKJu3