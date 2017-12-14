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أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع
عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب اليوم أعلى مستوياتها في أسبوع مع استقرار الدولار بعد أن هوى في الجلسة السابقة إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 % إلى 1256.40 دولار للأوقية (الأونصة) .

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 % لتسجل 1259.20 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 16.04 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في خمسة أشهر عند 15.59 دولار في الجلسة السابقة.


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