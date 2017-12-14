النقدية مرفوض.. طرح منزل للبيع مقابل 33 بتكوين بميامي

واشنطن(صدى):

أعلن شخص أمريكي عن طرح منزله بمدينة ميامي الأمريكية للبيع مقابل 33 بتكوين، مؤكدًا أنه ليس على استعداد لقبول العملة النقدية وأن العملة الرقمية ” بتكوين ” هي الوسيلة الوحيدة للشراء.

وطرح المالك الإعلان على موقع العقارات ” ريدفين ” ، موضحًا أن المنزل يتكون من غرفة نوم واحدة وحمامين، وأسقف مرتفعة، وأرضيات خشبية، بجانب إطلالة مميزة على خليج بيسكاين، بينما يضم العقار الواقعة به الشقة، مركزًا للياقة البدنية وحمام سباحة ومنتجعًا صحيًا وقاعة حفلات.

ومن جانبه أكد موقع ” ريدفين ” أن هذه أول عملية طرح يختار فيها البائع ” بتكوين ” كخيار وحيد للدفع، رغم أن العشرات أبدوا استعدادهم في السابق لقبول العملة الرقمية كخيار ثان.

يُذكر أن 33 بتكوين تُعادل نحو 544.5 ألف دولار، حيث يأتي هذا الأمر في ظل الولع الشديد بالعملة الرقمية التي ارتفعت هذا العام بأكثر من 1600% إلى قرابة 16500 دولار في الوقت الراهن.