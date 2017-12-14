رسميًا: النرويج أول دولة تعلن وقف البث عبر موجات ” إف إم “

أوسلو(صدى):

قامت النرويج، بوقف البث نهائيًا عبر موجات ” إف إم ” ، أمس الأربعاء، وبذلك تعتبر أول دولة تقوم بهذا القرار رسميًا، لتنتقل بعد ذلك إلى الإذاعة الرقمية الأرضية نظرًا لمميزاتها.

وقد بدأت الدول السعي في الانتقال إلى التقنية الرقمية، منذ يناير الماضي، وهو يسمح وفق مروجيه بتحسين نوعية الصوت وزيادة عدد المحطات مع كلفة بث أقل بثماني مرات.

وتتعلق هذة العملية بالمحطات الوطنية فقط، فيما تستمر المحطات المحلية بالبث عبر موجات ” إف إم “.

ومن المتوقع إقدام دول أخرى على الانتقال، من بينها سويسرا وبريطانيا والدينمارك، في السنوات المقبلة بعد خطوات مدروسة.