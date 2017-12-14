بالصورة.. مواطن يصمم موقف سيارة معلق بجبل فيفاء في جازان

تركي السالم(صدى):

قام أحد المواطنين في جبل قمة جبل فيفاء السياحية بجازان، الغني بالمناظر الطبيعية والخضرة، بتصميم موقف خاص لسيارته، في مكان معلق بين السماء والأرض ومحفوف بالخطر.

واستطاع المواطن التكيف مع الطبيعة والاستمتاع بها، وفي نفس الوقت الاستفادة منها عمليًا، بتصميمه موقف لسيارته دون الاكتراث للقلق والخطر، ويسمى ما صنعه بـ ” موقف الهاوية “.

وتبرز الصورة، أنه على قدر جمال الطبيعة ونقائها إلا انها تظل محفوفة بالمخاطرر، وتحتاج إلى دماغ بشرية مبدعة وعقل مستنير للتكيف معها ، وتسييرها وفق الرغبات.