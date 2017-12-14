الأمير فهد بن خالد يحل أزمة بلعمري مع إدارة الشباب

ماجد محمد(صدى):

تكرم عضو شرف الشباب البارز الأمير فهد بن خالد بن سلطان بالحضور في تدريب الفريق الأول في مواجهة فريق ” أحد ” أمس.

واجتمع الأمير فهد، مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وناشد الجميع بفتح صفحة جديدة مع انطلاقة الدور الثاني. كما احتوى سموه مشكلة المدافع جمال بلعمري، بسبب الخلافات المالية القائمة بيّنه وبين إدارة النادي، حيث حصل اللاعب على جزءا من مستحقاته، ويتسلم الجزء المتبقي حسب اتفاقه مع الإدارة خلال فترة قصيرة.

كما وعدت إدارة الفريق، اللاعبين بصرف راتب شهر وذلك قبل مباراة ” أحد ” على أن تسلم باقي الرواتب قبل فترة الانتقالات الشتوية.