إيراني يُحرض الحوثيين ضد المملكة ودول التحالف

نايف السالم(صدى):

حرض رئيس تحرير صحيفة ” كيهان ” الإيرانية حسين شريعتمدارى، مليشيا الحوثي في اليمن على استهداف ناقلات النفط الخاصة بالمملكة ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في خليج عدن.

وواصل ” شريعتمدارى ” تحريضه والتخطيط ضد المملكة والدول العربية خلال إلقائه محاضرة بجامعة ” شهيد رجائي ” بالعاصمة الإيرانية طهران، قائلًا ” هذا أقل ثمن يجب أن يدفعه السعوديون “.

وكانت النيابة الإيرانية قررت إيقاف عمل صحيفة ” شريعتمدارى ” لمدة يومين فقط، بعد أن كشف مخططات القيادة الإيرانية اتجاه المملكة عقب يومين من اعتراض الدفاع الجوي بالمملكة صاروخًا أطلقته المليشيا على مطار الرياض، في محاولة منه لدعم قياداته، باعتياره مقربًا من المرشد الإيراني.