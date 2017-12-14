” قناص صنعاء ” يقضي على 3 قيادات حوثية

فهمي محمد(صدى):

تمكن ” قناص صنعاء ” ، من القضاء على ثلاثة قياديين بارزين في مليشيات الحوثي الإرهابية، وهم القيادي الحوثي يحيى حسين الحوثي، والقائد محمد دغسان، ومحمد السياغي المكنى بـ ” أبو إبراهيم ” ، وذلك أمس الأربعاء وسط العاصمة صنعاء.

وتكثف عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية داخل صنعاء، المراقبة في بعض المواقع في العاصمة؛ بحثًا عن هذا القناص والتعرف على هويته والقبض عليه.

ويذكر أن الثلاثة قياديين الذي لقوا حتفهم من قبل القناص، قد أثاروا الرعب والهلع بين أهالي العاصمة صنعاء.