” تعليم الرياض ” تطلق برنامج لتأهيل 300 قائد ومرشد لممارسة التربية الخاصة

حمود العنزي(صدى):

تعاون كل من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم في إطلاق برنامج ” ممارس التربية الخاصة ” ، اليوم، الذي يهدف لت لتأهيل 300 قائد ومرشد طلابي.

ويسعى البرنامج لتنمية اتجاهات المشاركين ومعارفهم ومهاراتهم في مجال تربية وتعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشمل البرنامج معلمي التربية الخاصة بجميع التخصصات، ومعلمي التعليم العام الذين يدّرسون طلابًا من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، والذين يعملون في مدارس يوجد بها طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومديري معاهد وبرامج التربية الخاصة، ومشرفي التربية الخاصة، ومشرفي التعليم العام الذين يشرفون على معاهد وبرامج التربية الخاصة.