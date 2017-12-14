مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين اليوم

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين لليوم الخميس، والتي يفتتحها نادي الرائد أما نظيره القادسية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في تمام الخامسة و55 دقيقة.

ويلتقي النصر مع الفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في تمام السابعة و40 دقيقة.

كما حددت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام الجولة الجولة الـ14 من دوري المحترفين، ويدير الحكم النروجي سيفين موين، مباراة الرائد والقادسية، بمساعدة كلا من كيم ثومان هاقلوند، وماغنوس لونبيرغ.

ويدير الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ مباراة النصر والفيصلي، بمساعدة جايكوب كولن و ستيفن بيل.