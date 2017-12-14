اتحاد الكرة يرسم خارطة الطريق ويشيد بدعم القيادة

نواف السالم(صدى):

أكد عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم، والمشرف العام على المنتخب الأول، أن لقب رئيس الاتحاد ليس شرفى، هو عمل ومسئولية ويتطلب العديد من الإنجازات.

وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم، خلال أحد التصريحات الإعلامية، أن مسئولية توزيع المهام من خلال اللجان الدائمة، والمبادرات، ضمت خبرات تقنية واستشارية، مراعيًا فيها الدقة والخبرة والكفاءة.

وقام بتعيين خالد بانصر رئيسًا للجنة الاحتراف، والأسترالي جيمس كيتشينغ رئيسًا للجنة الانضباط والأخلاق بعد استقالة بندر الحميداني، و صالح الشويرخ رئيسًا للجنة الاستئناف، و صالح الجاسر رئيسًا للجان الاستراتيجية، و نواف التمياط رئيسًا للجنة الفنية، إضافة إلى حمزة إدريس مسؤولًا عن الفئات السنية ومشروع المواليد والحراس.

وأشار إلى تشكيل لجنة من الخبرات المتعمقة في الرياضة، حيث عين لؤى السبيعي مسئولًا عن مراقبة الجودة والأداء نظرًا لخبرته العميقة في مجال كرة القدم، وتجربتة طويلة في وضع الاستراتيجيات الرياضية.

وأشاد بتعيين تركي العجمة رئيسا للجنة الإعلامية، مؤكدًا قدرته على تطوير إعلام الاتحاد الجديد، قائلًا ” بدأ عمله فور تعيينه “.

وذكر ” عزت ” مواجهة الاتحاد لبعض التحديات والأزمات، موضحًا حرصه الشديد على وضع خطط استراتيجية بناءة للفترة المقبلة، وذلك للارتقاء بالاتحاد الوطني والموارد البشرية، وتشجيع الكوادر الشابة.

وأيضًا نوه بأهمية المرحلة المقبلة، وضرورة رسم خارطة طريق للكرة السعودية لاستعادة رونقها من جديد، مشيدًا بدور القيادة الفعال في دعم الاتحاد.

و الجدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قد عقد اجتماعه الأول في الرياض، برئاسة عادل عزت، بعد تشكيله الخميس الماضي.