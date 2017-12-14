إنطلاق فعاليات اليوم العالمي للوقاية من السكري بالرياض

سعيد العجل(صدى):

سعياً من مستشفى قوى الأمن بالرياض، إلى رفع مستوى الوعي الصحي بداء السكري، إنطلقت صباح يوم أمس الأربعاء 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م، عدداً من الفعاليات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري ، والتي ينظمها مركز العناية بمرضى السكري بالتعاون مع قسم التوعية الصحية بإدارة الشئون الأكاديمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي ، في مدخل الزوار والمراجعين بالجهة الغربية من المستشفى.

وقد بدأت الفعاليات التي تستمر يومين، بإفتتاح المعرض المقام بهذه المناسبة حيث تفضل مدير عام الخدمات الطبية بزيارة لأركان المعرض، إطلع خلالها على أبرز الخدمات التوعوية والعلاجية المقدمة لمرضى السكري، وإستمع إلى شرح تفصيلي من الجهات المشاركة، وأشاد بتواجد فريق هدفنا واحد التطوعي، ومجموعة من مرضى السكري الرجال الذين تم تسخير التقنية لخدمة أهدافهم التوعوية والتحفيزية لمواجهة هذا الداء من خلال إنشاء مجموعة خاص بمكافحة السكري عبر تطبيق “الواتس أب” ومجموعة أخرى من السيدات المصابات به، وعبّر د. السحيمي في نهاية زيارته عن شكره لجميع المشاركين مؤكداً أهمية هذه الأدوار التكاملية للوقاية بإذن الله من داء السكري وقال أن وجود فريق من المتطوعين المختصين بالتوعية بهذا الداء الذين يعملون لوجه الله تعالى ولا يرجون جزاء ولا شكورا، مدعاة فخر وإعتزاز لنا جميعاً، ونهيب بكل من لدية الفرصة والإمكانية لخدمة وطنه ومجتمه بالأعمال التطوعية، أن لا يتردد في ذلك تلمساً لإحتياجات المرضى وتماشياً مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله الذين جعلوا من العمل التطوعي هدفاً رئيسياً لإستراتيجية هذا الوطن المعطاء، وأشاد بدور التوعية الصحية معتبراً أياها حجر الأساس في الوقاية من المرض وتصحيح السلوكيات الخاطئة بإذن الله، وأنها لا تقتصر على أوقات أو أماكن العمل فقط بل الواجب علينا مشاركة المعلومات والخبرات للوصول إلى مجتمع صحي مكتمل الأركان بإذن الله.

من جهته ذكر الدكتور أنس الشهيب مدير إدارة الشئون الأكاديمية والتوعية الصحية، أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الذي يعد من المناسبات التي يحرص المستشفى على المشاركة فيها سنوياً للرفع من مستوى الوعي بطرق الوقاية من داء السكري وتصحيح المفاهيم الخاطئه حول علاجه، فيما أكدت الدكتورة مياسة القرشي إستشارية الغدد الصماء ورئيسة اللجنة العلمية أنه تم تقديم عدداً من الرسائل التوعوية غير التقليدية التي تميزت بالتفاعل الكبير بين الفريق الطبي والحضور، وذلك بمشاركة عدد من الأقسام منها التوعية الصحية، والخدمة الإجتماعية، والخدمات الصيدلانية، وطب الأسنان، وطب العيون، وإدارة التمريض، فريق تطوعي إضافة إلى الجمعية السعودية لمرضى السكري.

أما مديرة قسم التوعية الصحية بالإنابة أ. هناء عسيري فقد أشارت إلى أنه تم إجراء العديد من الفحوصات الأولية للجمهور للتعرف على مستويات ونسب السكر بالدم ، إضافة الى توزيع كتيبات ومطويات توعوية تهدف إلى تقديم طرق وآليات المحافظة على حياة صحية سليمة وآمنة.