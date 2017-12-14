ارتفاع في أسعار النفط بعد تراجع المخزون الأمريكي

واشنطن(صدى):

شهد النفط اليوم الخميس، ارتفاعا في الأسعار، في المقابل تراجعت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت إلى 62.79 دولاراً للبرميل، مرتفعةً 35 سنتاً، بنسبة 0.6% ، كما زادت ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 56.69 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 5.1 ملايين برميل في 8 ديسمبر، مسجلةً 442.99 مليون برميل .

وعلى الرغم من ارتفاع السعر فإن برنت اقل بكثير من مستوى 65.83 دولار للبرميل. وذلك بعد غلق خط الأنابيب فورتيس، الذي ينقل خام بحر الشمال .

يذكر أن الأسواق مازالت تحصل على إمدادات جيدة فلا حاجة ضرورية للإفراج عن كميات من المخزونات الإستراتيجية وفقا لما قالته وكالة الطاقة الدولية.