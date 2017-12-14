ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري داخل معسكر تدريب للشرطة في مقديشو

مقديشو(صدى):

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري داخل معسكر تدريب للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم إلى 13 من أفراد الشرطة على الأقل.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المحلية الرائد محمد حسين في تصريح للصحفيين أن المهاجم كان يرتدي زي الشرطة ويلف المتفجرات حول جسده، وتسلل إلى أكاديمية الجنرال كاهية للشرطة وفجر نفسه خلال عرض عسكري.

من جهته أوضح مدير إدارة الإسعاف عبد القادر عبد الرحمن أنه تم نقل 13 جثة و 15 مصابًا من أكاديمية الشرطة.