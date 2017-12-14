بعد استدعاء الأخضر له.. ” المؤشر ” يؤزم موقف الأهلي

ماجد محمد(صدى):

أدى استدعاء لاعب فريق الأهلي سلمان المؤشر من قبل إدارة المنتخب الأخضر للمشاركة في معكسر بطولة الخليج، إلى عدم التوازن والحيرة داخل صفوف ناديه.

حيث يواجه مدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف مشلكة كبيرة بعد هذا الاستدعاء؛ لاعتماده على ” المؤشر” في مباراة الاتفاق غدًا الجمعة في الجولة الـ14 من دوري المحترفين؛ لتعويض غياب البرازيلي الموقوف ليوناردو.

وينتظر أن ترفع إدارة الاهلي خطابًا لاتحاد الكرة، صباح اليوم، تُطالب فيه بتأجيل الانضمام للمعكسر حتى مباراة الغد.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قام باستدعاء سلمان المؤشر لاعب الفريق، اليوم؛ للانضمام إلى معسكر الأخضر استعدادًا لدورة كأس الخليج الـ 23، والتي يواجه فيها الأخضر منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية 22 ديسمبر القادم.